Di Francesco evasivo su Schick: "Conta la Roma, lui deve darci di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco non getta la croce su Schick, protagonista di prestazioni decisamente opache e in conferenza stampa circa il ceco dice: "Mi interessa in primo luogo la Roma. Parlare sempre di Schick è stucchevole, a me interessa prima di tutto la squadra al di là dell'aspetto di Patrik che in certi momenti può avere delle difficoltà. Ci aspettiamo molto di più da lui, ma dobbiamo aiutarlo anche noi. Domani non scenderanno in campo dei nomi ma una squadra che indosserà una maglia prestigiosa con scritto AS ROMA".