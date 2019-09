© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Sky Sport, al termine della gara vinta contro il Torino, parla l'allenatore della Sampdoria, Eusebio Di Francesco: "Ho chiesto alla squadra compattezza, intensità, ma non all'inizio della stagione non l'avevamo fatto. Il gruppo che ho a disposizione è fatto di bravi ragazzi, oggi hanno giocato con grande attenzione e cattiveria, sono felice della vittoria. Potevamo anche chiuderla nel finale, abbiamo avuto anche tre-quattro occasioni per raddoppiare, ma va bene così".