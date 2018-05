Di Francesco: "Fra Inter e Lazio non mi interessa ci andrà in Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna preferenza o pronostico per Eusebio Di Francesco, che ha parlato così della lotta per le posizioni Champions in conferenza stampa: "Oggi come oggi dobbiamo ragionare sul discorso dei sei punti necessari, ma soprattutto dei tre contro il Cagliari. Abbiamo consumato tanto contro il Liverpool, domani devo mettere in campo una squadra che se la può giocare con una squadra rabbiosa e vogliosa di salvarsi. Fra Inter e Lazio non mi interessa chi arriverà con noi in Champions".