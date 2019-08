Di Francesco: "Gabbiadini difficile dal 1'. Cambio modulo? Non lo direi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Maroni lo vedremo più avanti, sono molto concentrato sui miei calciatori". Poche scelte per Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, in vista della sfida al Sassuolo: "Oggi si è allenato Gabbiadini ma difficile che giochi dal primo minuto. Gli altri sono tutti disponibili".

Cambio di modulo?

"Anche se fosse non lo direi. Come ho detto prima, ti puoi mettere come vuoi ma se manca la malizia il sistema di gioco conta poco. Io però devo trovare le soluzioni giuste nei momenti delicati".