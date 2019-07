E' iniziata ufficialmente quest'oggi l'avventura del neo tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, l'allenatore ha parlato anche di alcuni singoli: "Quagliarella? E' l'unico giocatore della Samp che ho sentito per telefono. Credo che al di là di quello ha fatto credo si possa ripetere ma è un concetto di squadra. Fabio sono convinto che si mettere a disposizione mia e della squadra".

C'è un giocatore in rosa che la affascina particolarmente? "Di giocatori interessanti e chi mi affascinano ce ne sono tantissimi. La società credo che abbia fatto un po' di mercato. La società ha portato dei giovani che condivido. Ci sono poi giocatori come Jankto che in passato hanno passato un momento non positivo. C'è poi Caprari che tornerà a fare l'esterno d'attacco come nel Pescara di Zeman".

Ancora su Quagliarella: "E' un giocatore troppo intelligente, capisce quando deve giocare e aggredire la profondità. E' bravissimo anche a battere i rigori. Allo stesso tempo credo che più passano gli anni e più ci si debba allenare in un certo modo".

