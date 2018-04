Di Francesco: "Il punto debole del Barcellona è lo stesso della Roma"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Giacomo Iacobellis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Barcellona, ha parlato così dei punti deboli dei blaugrana: "Il punto debole del Barcellona è lo stesso della Roma, con le dovute proporzioni. Se sei bravo a uscire dalla prima pressione puoi creare pericoli. Ma quello che ho notato in tutte le gare è che il Barcellona lotta su ogni pallone, non è mai morto, accetta l'uno contro uno a tutto campo con grande forza. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il loro desiderio di giocare uno contro uno, ma dobbiamo vincere i duelli".