Di Francesco: "Il Real senza CR7 lavora più come squadra. Ramos super"

Eusebio Di Francesco, in una intervista concessa a El País parla così della sfida al Real Madrid di stasera: "Il Real Madrid è la squadra con maggior qualità in Europa. Significa che commettono pochi errori, come in generale nel calcio spagnolo: capacità di tenere il pallone con facilità e sbagliare poco. C’è un modo di lavorare insieme che li fa sentire più forti di come sono. Lavorano di più come una squadra, in modo più compatto. Cercano maggiormente la pressione continua. Hanno una grande mentalità, sanno quando addormentare il gioco anche se meno che con Zidane. Ora sono molto più continui nella proposta di gioco. Ronaldo? Ha risolto molto partite in passato, però la squadra non sta risentendo la sua assenza. Hanno giocatori di una qualità enorme, sei titolari della nazionale. Sono come la Juventus dello scorso anno, che aveva la base della Nazionale. Ed in più, hanno un calciatore con una sicurezza impressionante: Sergio Ramos. Ha una qualità impressionante, cambia gioco da una parte all’altra in modo incredibile. Lo ha fatto anche l’altro giorno con la Spagna, modificando l’equilibrio della squadra, anche quando hanno una pressione più forte. E ti assicuro, che non tutti i difensori sono capaci di questo".