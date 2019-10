© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eusebio Di Francesco è in bilico. La sua Sampdoria, dopo sei giornate di campionato, è ultima in classifica e se la situazione non cambierà a stretto giro di posta è probabile che la società decida per il cambio di allenatore. "L'ho detto anche a fine partita: sono una persona troppo intelligente e capisco certe situazioni - ha detto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona -. Io devo dare il meglio di me stesso, mi auguro che quello che ho dato alla squadra sbocci".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Eusebio Di Francesco.