Di Francesco incontentabile, ma per la Roma è un punto d'oro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Soddisfatto a metà, dopo aver accarezzato fino alla fine il sogno di cogliere un altro successo al San Paolo, come quello ottenuto nella passata stagione. Eusebio Di Francesco ha messo in campo una Roma molto ordinata e compatta, consapevole dei propri mezzi ma forse meno propositiva del solito. E proprio su questo atteggiamento rinunciatario il tecnico giallorosso ha voluto puntare il dito, ricordando alla squadra quale sia la sua missione principale.

Un difensivismo eccessivo, che non è piaciuto e non potrebbe essere altrimenti. Di Francesco è uno zemaniano convinto, crede che i risultati si ottengano passando dal bel gioco e dalla fase offensiva. La crescita del gruppo, però, passa anche da partite difficili come quella del San Paolo: i giallorossi hanno mostrato organizzazione e capacità di soffrire, contro un avversario che ha messo in campo tutto il proprio potenziale d'assalto. Quella capitolina è una formazione molto giovane, ma le potenzialità ci sono e i risultati stanno premiando il lavoro settimanale. Un punto conquistato in casa della seconda della classe, arrivato dopo la disfatta contro la SPAL, rappresenta sicuramente una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.