Di Francesco: "La Juve ha vinto con merito, ci è superiore. Ma avevo 13 giocatori fuori..."

vedi letture

A Sky Sport parla il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, dopo il ko per 2-0 a Torino contro la Juventus. "E' venuta fuori la qualità maggiore della Juventus, il loro palleggio. La differenza c'è, la difficoltà per noi allenatori non è tanto preparare le gare ma i giocatori che arrivano all'ultimo momento. Tre che hanno giocato stasera li ho visti ieri mattina e preparare una gara contro la Juventus, dove conta tanto, fai fatica a determinare... La Juve ha vinto con merito perché è superiore".

Avete fatto fatica a uscire.

"Dovevamo esser più qualitativi, hanno giocatori forti e ci hanno dato poca possibilità di poter palleggiare con tranquillità. Siamo stati poco creativi e determinati negli ultimi 25 metri".

Può darsi che siate migliorati tornando a quattro dietro?

"Paradossalmente abbiamo concesso meno nel primo tempo ma creato di più nel secondo. Però parliamo di due squadre differenti, prendiamo atto della gara, rimbocchiamoci le maniche. Ho provato qualcosa di nuovo, anche in base ai ragazzi che avevo. C'erano ragazzi con poca esperienza e a volte la si paga".

Tripaldelli avrebbe dovuto limitare Cuadrado?

"Volevo far rendere al meglio i nostri ragazzi: Tripaldelli ha più doti offensive che difensive, ho cercato di guardare più i miei che loro, tenendo i tre attaccanti. Siamo stati poco bravi negli ultimi 25-30 metri nella scelta finale".

Quanto è mancato Nandez?

"Lui ci dà più equilibrio in ogni situazione. Noi abbiamo fatto questa scelta, nella Juventus invece ha giocato Bentancur. Però ripeto, anche se ci fosse stato lui, parliamo di squadre con qualità differenti. Però avevo 12-13 giocatori fuori, sarebbe giusto fare 2 partite della Nazionali e non due. Sarebbe corretto anche coi club: c'è sempre il rischio del Covid, sarebbe giusto avere i giocatori prima a disposizione. E' giusto che i ragazzi vadano in Nazionale ma ci sia una gestione diversa".