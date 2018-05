Di Francesco lider maximo delle ambizioni della Roma

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il più forte e prolungato applauso alla fine di questa esperienza romanista in Champions League non può altro che essere indirizzato al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. L'allenatore romanista ha trasmesso ai propri giocatori una mentalità europea, permettendo anche a chi probabilmente non avrebbe mai sognato di raggiungere questo traguardo, di gettare il cuore oltre l'ostacolo dei limiti personali per sognare sulle note della nota musichetta.

MENTALITA' - Il punto focale di ogni discorso di Di Francesco è la mentalità. Il tecnico giallorosso vorrebbe che, nel corso della propria permanenza a Trigoria, tutto l'ambiente guardasse in avanti senza voltarsi indietro. Una mentalità vincente da tradurre anche sul campo da gioco, ma che dovrà abbracciare tutti gli ambienti romanisti: dalla dirigenza, ai tifosi fino ovviamente alla proprietà americana di James Pallotta. Senza grandi disponibilità economiche e soprattutto con grandi pezzi pregiati venduti in giro per l'Europa, Di Francesco non si è abbattuto e sta raccogliendo tutti i frutti degli obiettivi seminati a inizio stagione. Se questa non è una vittoria da festeggiare, quale altra potrebbe esserlo?

LE DIFFERENZE CON MONCHI - Sia il tecnico che il direttore sportivo, a inizio stagione erano nuovi. Di Francesco ha preso il posto di Spalletti e si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Anzi forse anche un po' di più. Monchi, considerato il santone del futuro giallorosso, non ha invece convinto a pieno. Si parte dalla cessione forzata di Mohamed Salah fino al quasi addio di Edin Dzeko a gennaio con direzione Chelsea. L'ex Siviglia ha poi speso 40 milioni per Schick, giocatore di grande prospettiva, ma che non ha niente a che fare con una Roma da semifinale di Champions. Soprattutto quando poi in panchina, il miglior calciatore a disposizione è un giovanissimo talento turco, affiancato da buoni giocatori ma senza nessun campione. Di Francesco e Monchi lavorano bene insieme, è giusto che adesso arrivino i frutti di questo feeling. Lo spagnolo è avvertito.

OBIETTIVI FUTURI - Adesso la Roma dovrà pensare a non smantellare la squadra e a puntare a essere la terza incomoda nella corsa scudetto. Le potenzialità e la base ci sono, spetta ai dirigenti completare la rosa di Di Francesco per renderla all'altezza di compiti superiori all'attuale spogliatoio. Di Francesco non batterà i pugni, non andrà in conferenza stampa a chiedere rinforzi, ma tramite i canali privati lo farà presente. Anche perché l'appetito vien mangiando e la semifinale di Champions persa in questa stagione non può altro che segnare l'inizio di un percorso all'altezza delle aspettative del popolo romanista.