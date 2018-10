Di Francesco: "Luca Pellegrini non soffre la categoria. Merito all'Empoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma soffre ma espugna il Castellani: tre punti d'oro, che proiettano momentaneamente i giallorossi al terzo posto. Questo il commento di Eusebio Di Francesco a DAZN: "Sicuramente potevamo fare meglio, abbiamo disputato un buon primo tempo con un'ottima gestione della palla, dando qualche ripartenza perché l'Empoli vive di queste cose. Bisogna dare merito anche a loro, si sono inseriti bene nel nostro palleggio sporco e nella cattiveria ad andare a prendere certi palloni hanno fatto meglio e avrebbero meritato qualcosa di più. Incomprensioni con De Rossi e Fazio? Daniele è sordo da un orecchio e ho dovuto spiegargli meglio. Si vedeva che volevano giocare su Caputo e cercare la profondità, è andato otto o nove volte in fuorigioco e la difesa in questo senso ha lavorato bene. Il terzino poteva fare meglio in questo caso. Non mi interessa se dietro giochiamo a tre, a quattro o a cinque, si scala in avanti ugualmente in certe situazioni. Mettendo un difensore più puro e Manolas al centro abbiamo riassorbito delle situazioni che ci hanno messo in difficoltà. Luca Pellegrini deve continuare a lavorare con umiltà, ha consapevolezza nei propri mezzi e personalità. Ha sbagliato qualche cross, ma non subisce la categoria. Non m'interessa l'età, mi basta che abbia le caratteristiche per giocare in questo campionato. Ha avuto un problema al polpaccio, ho preferito non rischiarlo, anche lui poteva fare meglio riguardo al discorso sul terzino che ho fatto prima".