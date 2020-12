Di Francesco: "Meriteremmo qualche punto in più, convinto che ci toglieremo soddisfazioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese, mister Eusebio Di Francesco ha fatto anche un primo bilancio sulla sua avventura al Cagliari: "Cosa manca a questo Cagliari? La squadra è cresciuta tanto a livello di mentalità, in generale i ragazzi stanno lavorando bene. Avrei voluto certamente qualche punto in più, con un minimo di buona sorte avremmo avuto sicuramente quello che ci meritavamo davvero. Facciamo le cose con tanta convinzione e voglia di metterci in gioco, grazie alla competitività positiva all’interno della squadra. Alla lunga riprenderemo questi punti, ne sono convinto".

La classifica di questo Cagliari cosa ci dice?

"Questo è un campionato anomalo. Domani giochiamo in casa, ma è come se non lo fosse, dato che si gioca a porte chiuse e non c’è il pubblico. Questa è una carenza per noi, dato che la gara sembra più una partita di allenamento. Sulla classifica dico che dipende sempre da quelle che sono le aspettative, dal mercato che si fa e da come si lavora. Penso che ci toglieremo le nostre soddisfazioni, portando avanti quello che per noi è un percorso definito, senza farci ossessionare dalla classifica".