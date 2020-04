Di Francesco: "Mi manca il calcio. A febbraio ho ricevuto offerte per tornare in panchina"

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco parla dell'emergenza Coronavirus e del suo futuro: "È una situazione particolare per tutti, cerco di vivere al meglio rispettando le regole. Ho dovuto rinviare tante situazioni, anche la possibilità di tornare ad allenare che mi era stata prospettata, l'ultima volta a febbraio. Spero che si possa ripartire il prima possibile, ma avendo un figlio nel mondo del calcio è giusto che si riparta rispettando determinati protocolli. Bisogna tornare alla normalità. Come si sta pensando di far ripartire le fabbriche, credo che si possa fare lo stesso per il calcio, ma il come lasciamo che lo decida chi sa. Ho una gran voglia di ripartire, ho attraversato momenti negativi, ho tratto grandi insegnamenti, ho acquisito un bagaglio importante per ricominciare, con l’obiettivo di sbagliare il meno possibile e fare le scelte giuste".