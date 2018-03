Di Francesco-Montella, altro che finale: meglio incontrarsi subito

Fonte: Da Roma

© foto di Luca Bargellini

"Pronto? Vincenzo? Ci vediamo in finale!". Eusebio Di Francesco, questa mattina, una telefonata al suo carissimo amico Montella dopo le due imprese di Champions compiute dalle rispettive squadre, non se la risparmierà. Per scaramanzia, prima dei due match, gli allenatori di Roma e Siviglia si erano dati questo appuntamento a Kiev, ridendo e sognando come due ragazzini prima di una bella gita scolastica. Forse nessuno dei due credeva realmente nella possibilità di andare avanti insieme, facendo, in un modo o nell'altro, la storia dei due club che rappresentano, e solo stamani assimileranno al meglio questa bellissima realtà. Però, c'è un però. Se da una parte entrambi possano in cuor loro cullare il sogno di trovarsi in finale, che per i valori in campo in Champions, potrebbe valere l'equivalente della vittoria della Premier da parte del Leicester, dall'altra entrambi sanno benissimo che incontrarsi ai quarti garantirebbe sia alla Roma che al Siviglia, una possibilità in più di giocarsi il turno successivo. A Nyon venerdì ci sarà il sorteggio e, al di là dell'amicizia, c'è da scommettere che l'eventuale incrocio tra i due ex compagni di squadra di lunga data, sarebbero più che felici di incrociarsi ora. Con il sogno, che verrebbe in ogni caso celato dietro le parole di amicizia e rispetto reciproco, di fare uno scherzetto all'avversario per regalare alle rispettive tifoserie, un altro doppio confronto da sogno.