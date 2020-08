Di Francesco: "Nainggolan calciatore unico. Altri Zaniolo qui? Il Cagliari lavora bene coi giovani"

Il nuovo allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato così a Sky Sport a margine della sua presentazione ufficiale: "Le sensazioni sono nettamente positive. Ho tanta voglia di riprendere quello che ho lasciato per strada e magari ridare entusiasmo al Cagliari".

Nainggolan resta?

"Abbiamo un ottimo rapporto, ma il suo futuro dipenderà da tante dinamiche. Radja è un calciatore forte, unico, per le caratteristiche che ha".

Lancerà tanti altri Zaniolo in rossoblù?

"Ho il dovere di operare con grande attenzione, il Cagliari lavora molto bene coi giovani e siamo pronti quindi a dare importanza a tutto il parco giocatori a disposizione".

Come si è preparato in questi mesi da semplice osservatore?

"Ho visto tante partite e mi sono preparato per ripartire. Ho notato diverse cose interessanti, non solo in Italia, e mi sono riunito spesso col mio staff per parlarne e prendere spunto".