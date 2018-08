Di Francesco: "Non possono già esserci processi alla seconda giornata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma - Eusebio Di Francesco - è tornato ancora una volta sull'approccio avuto contro l'Atalanta: "In campo non vanno dei robot, ma mi aspettavo anche io un'altra prestazione. Ho sostituito due giocatori nell'intervallo, se avessi potuto avrei cambiato tutta la linea difensiva ma non era possibile. Siamo solo alla seconda giornata e già ci sono dei processi alla stagione. Bisogna essere equilibrati nel dire le cose, io in primis. Il pugno che ho dato durante la partita è stato un errore e ne pago le conseguenze ma mi servirà da lezione e non accadrà più. Ero nervoso perché non riuscivamo a esprimere le nostre potenzialità. Ci siamo fatti delle domande, io devo trovare le soluzioni e mi auguro di trovare quelle giuste".