Di Francesco: "Non puoi cambiare tecnico in A e tenerlo in Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, nel corso della conferenza stampa post-CSKA ha dichiarato circa le priorità della squadra: "Sul club che punta di più sulla Champions rispetto al campionato: "Vanno trattate tutte le competizioni allo stesso modo anche se qui abbiamo sempre messo in campo grandi prestazioni. Non possiamo cambiare allenatore per il campionato e tenere questo per la Champions. Noi dobbiamo crescere e maturare nell'atteggiamento partita per partita. Abbiamo tanti giovani che lo devono fare. Tanto di questo passa anche dalle sconfitte e dalle lezioni. Mi gira veramente aver perso tante partite in casa in campionato rispetto a quanto avremmo potuto fare".