Di Francesco: "Pastore out? Tanti possono giocare in quel ruolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole dell'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, a Roma TV, sul match contro il Viktoria Plzen valido per la fase a gironi di Champions League: “Teniamoci stretto questo entusiasmo, affrontiamo una squadra difficile. Se cambierà la Roma senza Pastore? Noi giochiamo o con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, Pastore è un classico trequartista, ma questo ruolo lo sanno fare anche Cristante, Pellegrini, Coric, Zaniolo poi in base alla partita che faremo, valuterò chi giocherà. Luca Pellegrini e Santon? Santon ha dimostrato che può servirci tantissimo, ha intelligenza tattica. Le sue prestazioni nascono per i suoi allenamenti".