Di Francesco preoccupato per l'attacco: ora la Samp deve accelerare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'estate difficile, trascorsa con l'incertezza di una trattativa per il passaggio delle quote della società che ha fatto saltare tanti possibili affari. E non ha permesso a chi si occupa del mercato della Sampdoria di far decollare un mercato che pur era partito forte, con gli arrivi di Maroni e Depaoli. La Sampdoria, a poco più di due settimane dalla chiusura della finestra di calciomercato, deve ancora completare la sua rosa. Per mister Di Francesco la lacuna principale riguarda l'attacco. Se Andersen passato all'Olympique Lione è stato sostituto da Murillo e Dennis Praet - acquistato dal Leicester City al fotofinish - lascia una lacuna che verrà colmata da Jankto e dal volto nuovo Leris, in avanti nel 4-3-3 che ha in mente il tecnico blucerchiato non ci sono gli interpreti adatti. C'è Caprari come tornante offensivo e c'è Quagliarella che verrà confermato al centro del tridente. Poi, però, tanti giocatori adattati al ruolo di esterno: da Gabbiadini a Maroni, passando per il partente Ramirez.

Chi arriva? Ad oggi la trattativa più avviata è quella che arriva a Kamano del Bordeaux. Con Ben Arfa messo in stand-by a causa delle sue richieste che la Samp - dopo aver raggiunto l'accordo in un primo momento - ha ritenuto troppo alte. E con Rigoni che il club blucerchiato non vorrebbe a titolo definitivo, ecco che l'ala sinistra classe '96 convince per età e possibilità di crescita. Un profilo simile a quel Trezeguet per il quale la Samp presentò circa un mese fa un'offerta ufficiale, ma che decise di andare all'Aston Villa. "La società mi ha assicurato che due-tre perdine arriveranno", ha detto Di Francesco in settimana. Parole che lasciano presagire almeno un paio di innesti perché oltre alla nuova ala titolare serve anche il rimpiazzo. E che fanno capire come, adesso, per il mercato blucerchiato serve un'accelerazione. Il tutto mentre i tifosi, ormai da diverse settimane, attendono con trepidazione la svolta societaria.