Di Francesco, questa volta il modulo Champions non ha funzionato

Nessun processo all'intenzione. Anche perché dopo il triplice fischio è tutto più semplice. Però è un dato di fatto, senza dubbio da analizzare: il modulo che ha permesso alla Roma di compiere il miracolo all'Olimpico contro il Barcellona non ha funzionato. Anzi, ieri è stato fonte di problemi e grattacapi.

Che il Liverpool non fosse il Barcellona era chiaro anche a Di Francesco, ma il tecnico della Roma ha comunque voluto insistere sulla sua difesa a tre che contro le velocissime verticalizzazioni dei reds è andata letteralmente in tilt per buona parte del match. Manolas e Juan Jesus i peggiori ad Anfield Road, anche perché esposti a continui uno contro uno che hanno esaltato i loro difetti ed esaltato le qualità di Salah e Firmino.

Un errore che lo stesso Di Francesco, nella conferenza stampa post 5-2, ha ammesso e analizzato così: "Abbiamo perso troppi palloni centrali, dovevamo giocare in ampiezza perché loro se prendono palla dentro diventano pericolosi. Noi dietro dovevamo giocare a cinque, non a tre. Poi ho cambiato perché non avevamo una logica in quel momento, avevamo perso le distanze e c'erano dei giocatori demoralizzati in quel momento lì. Dovevamo essere bravi a rimanere in partita, non l'abbiamo fatto".

Meglio quindi la squadra giallorossa dopo il cambio di modulo, dopo il ritorno alla difesa a quattro che ha aiutato - complice il calo dei padroni di casa - a realizzare quei due gol che tengono ancora accesa la fiammella della speranza in vista della partita che andrà in scena tra una settimana allo stadio Olimpico.