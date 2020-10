Di Francesco racconta Zito Luvumbo: "Parla solo portoghese, ha qualità e colpi"

Nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Radiolina, Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Zito Luvumbo, uno degli acquisti più "esotici" dell'ultimo mercato: "È un 2002, ha 18 anni e si è ritrovato catapultato in una realtà differente, con una cultura calcistica diversa. Non parla inglese né italiano, solo il portoghese e va aiutato in questo senso. Finora non l'ho convocato per questioni di transfer, stiamo valutando di farlo per la prossima partita. Ha qualità e colpi, ma è abituato a giocare più da solo che con gli altri".