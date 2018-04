Di Francesco: "Rimonta col Liverpool? Chi non ci crede può stare a casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chievo, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche del ritorno di Champions contro il Liverpool: "Se c'è la possibilità di rimontare? La stessa domanda mi è stata fatta prima del Barcellona. Chi non ci crede può stare a casa. Una partita di ritorno con 70mila persone e noi non ce la dovremmo giocare? Non voglio neanche parlarne perché altrimenti mi incazzo. Ho il desiderio che la mia squadra sia accompagnata da tutto l'ambiente. Prima col Chievo, poi col Liverpool. Per tutte le scelte negative, prendetevela con me, e lasciate lavorare la squadra".