Di Francesco ripropone il 'modulo Champions'. Così battè il Barcellona

Dopo averla fatta vedere solo con Juve e Milan in stagione, e mai in Champions, Eusebio Di Francesco ritorna al passato, sebbene recente, riproponendo per la sfida al Porto una difesa a tre che sembrava chiusa in cantina. Sarà una Roma col 3-4-3 quella che cercherà il passaggio di turno e l'approdo ai quarti di finale di Champions League all'Estadio do Dragao. Una scelta che pare fortemente influenzata dal risultato dell'andata (2-1, due volte Zaniolo, ndr) e in particolare dalla fragilità difensiva evidenziata nelle ultime gare dai giallorossi, reduci dal pesantissimo 0-3 contro la Lazio nel Derby della Capitale. D'altronde il 3-4-3 è il modulo Champions per la Roma, che l'anno passato fece l'impresa di battere ed eliminare il Barcellona all'Olimpico (3-0 dopo il 4-1 dell'andata) proprio con questo schieramento, salvo poi riproporlo col Liverpool andando incontro ad una sconfitta troppo pesante per essere rimediata, ad Anfield.