Di Francesco: "Roma e Real due squadre malate. Gara speciale per noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ha parlato delle condizioni fisiche e mentali delle due squadre, rispondendo a una domanda sulla presunta crisi degli spagnoli, sconfitti dall'Eibar in campionato per 3-0: "Il Real può dire la stessa cosa di noi, sono due squadre malate e che in campionato hanno i loro problemi. Giochiamo contro la squadra campione d'Europa, non è una partita qualsiasi per noi, per noi è un cosa di grande positività visto che partiamo alla pari in classifica".