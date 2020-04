Di Francesco: "Sampdoria? Posto giusto al momento sbagliato. Me ne sono andato io"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco parla della sua esperienza sulla panchina della Sampdoria: "Era il posto giusto nel momento sbagliato. Non per quello che ho trovato alla Samp, dove c’è tanta competenza e qualità. Anche io ero ancora un po ‘scottato, non era il momento giusto. Ma non rinnego la scelta: è stata un’esperienza che mi ha fatto maturare. Dopo la partita contro il Sassuolo sarei già voluto andare via, ci sono state situazioni che non si sono verificate, acquisti che avrei voluto e che non sono arrivati. La questione della cessione della società non ha aiutato nessuno ad avere serenità nel percorso, già alla seconda partita. Non sono stato esonerato, me ne sono andato e ho lasciato tutto. Ferrero non avrebbe voluto, ho scelto io di dimettermi, ho lasciato altri due anni e un ingaggio importante. Mi sono liberato, potrei firmare per qualsiasi altro club".