Di Francesco: "Sassuolo squadra spensierata. Pellegrini? Difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo. "È una squadra spensierata, che ha un’idea di gioco e un’identità. Conosco l’ambiente, riescono a preparare bene le partite con una certa serenità e allo stesso tempo hanno giocatori sia giovani sia esperti di grande qualità. Non occupano quella posizione di classifica per caso. Stiamo valutando Pellegrini ma credo sia più probabile il suo recupero per il Parma, magari fino a mercoledì possono esserci sorprese. Al di là di quelli che recuperiamo la cosa più importante è ritrovare la condizione di questi ragazzi, anche se non abbiamo molto tempo a disposizione”.