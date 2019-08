Di Francesco: "Schick, a Roma ambiente non facile. Ha grandi mezzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo tecnico della Sampdoria, la scorsa stagione alla Roma, Eusebio Di Francesco, ha avuto modo di parlare di Patrik Schick in conferenza stampa. ""Ha avuto un approccio non facile a Roma. E' un ragazzo giovane che non ha fatto tantissima esperienza. Forse gli è mancato quello in un ambiente non facile come Roma. Schick è però un giocatore di grandi mezzi".