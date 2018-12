Di Francesco: "Schick ha fatto quello che volevo. Perotti ci è mancato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato a Roma TV dopo il successo per 3-1 contro il Sassuolo. Queste la dichiarazioni riportate da vocegiallorossa.it: "Se questa prestazione è il proseguimento del secondo tempo di Torino? Devo dire che oggi è stata la miglior prestazione dell'anno da un punto di vista tecnico, nelle giocate che abbiamo provato e poi messo in pratica. Mi è piaciuta la ricerca della profondità da parte degli attaccanti, contro una difesa che rimaneva spesso alta e noi ne abbiamo approfittato. L'abbiamo preparata ed interpretata bene, tranne nel finale perché mi infastidisce prendere gol per un discorso di mentalità e di crescita. Sul Parma? È un avversario tosto che, anche se non fa un grande possesso palla, si difende molto bassa e verticalizza subito sugli attaccanti. Dovremmo giocare una grande partita, cambiando qualcosa rispetto a stasera. Squadra libera mentalmente? Sì, ci sono dei valori in questa squadra. Ovviamente aiuta anche recuperare dei giocatori che mancavano e che ora stanno ritornando in forma come, per esempio, Diego Perotti che ci è mancato tantissimo. Averli a disposizione, mi permette di variare le scelte, avendo varie partite ravvicinate. La prossima è la partita più importante dell'anno? Sì, però fino ad oggi era questa (ride, ndr). Come ho già detto, contro il Parma sarà una partita diversa da questa e molto complicata, perché conosco come interpretano il calcio. Il Sassuolo è un avversario che ti permette di giocare a viso aperto e oggi lo abbiamo fatto bene, dobbiamo portare lo stesso entusiasmo in campo sabato. Importante ritrovare calciatori di esperienza? È ovvio che se ti mancano 7-8 elementi con continuità diventa difficile, non deve essere un alibi ma è così. Ci sono giocatori importanti per gli equilibri delle squadre, provate a togliere, per fare un esempio, Icardi all'Inter. Mi auguro, in futuro, di avere più calciatori a disposizione per essere libero di fare delle scelte. Schick sapeva già di dover giocare? Sì, lo sapeva già, perché Edin, venendo da un lungo infortunio non aveva molti minuti sulle gambe, non ho voluto rischiare. Patrik è stato bravo nel cercare la profondità, cosa che gli chiedo spesso di fare. È stato molto attento ed ha applicato ciò che voglio da lui. Quanto conta l'aver di nuovo a disposizione Perotti? Moltissimo, è uno di quei giocatori in grado di provare l'uno contro uno che, nel calcio di oggi, risulta essere fondamentale. Diego non ha giocato nemmeno duecento minuti quest'anno, fortunatamente sta ritrovando una buona condizione e questo è ciò che conta".