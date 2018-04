Di Francesco: "Schick sta capendo la Roma. Mercoledì nessun timore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky dopo il 4-1 rifilato al ChievoVerona: "Dopo i primi cinque minuti la squadra ha preso campo e ha fornito ottime giocate. A Liverpool invece ci siamo un po' smarriti, mentre mercoledì dovremo esser bravi nel mantenere sempre alto il livello della prestazione".

Schick ha cambiato passo nelle ultime settimane.

"E' lui che ha cominciato a capire la Roma, ha capito quello che voglio. C'è voluto un po' di più, ma sono soddisfatto perché posso alternarlo in più ruoli".

Come mai così poco turnover?

"La condizione fisica della squadra è eccellente. Stiamo bene, ma dovremo dimostrarlo anche in campo. Non guardiamo quello che è stato, ma guardiamo avanti: dobbiamo crederci. Bisognerà non essere timorosi, ma la Roma dovrà alzare il livello dell'attenzione da tutti i punti di vista".

Con Totti feeling sempre più importante.

"La conoscenza che Francesco ha dello spogliatoio è un valore aggiunto, questo credo sia fondamentale per la costruzione di qualcosa di importante".

Come commenta i cori di alcuni tifosi 'Odio Liverpool'?

"Io sono contrario ogni forma di violenza, siamo vicinissimi alla famiglia di Sean Cox e mi auguro quella di mercoledì sarà una serata di grande divertimento. E' un appello davvero importante che giro ai nostri tifosi".