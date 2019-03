Di Francesco se la gioca all'italiana, ma la perde alla portoghese

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stata una Roma davvero brutta, al di là dei tanti episodi che hanno deciso una sfida persa solo ai supplementari contro il Porto in uno Estadio do Dragao semplicemente in estasi, quella che ha ceduto il passo ai lusitani negli ottavi di finale di Champions League stasera. Una Roma improntata su uno strano 3-4-3, che ben presto si è trasformato in un 5-3-2 di difficile interpretazione anche per i giocatori in campo, andati completamente in confusione dopo l'uscita dal campo di De Rossi, il vero equilibratore di questa squadra. Una Roma all'italiana, senza dubbio, che ha pensato più a difendere che a offendere nonostante i numeri difensivi disastrosi dell'ultimo periodo, ampiamente confermati anche stasera. Dovendo giudicare Di Francesco solo sugli ultimi 120 minuti, sì, il tecnico meriterebbe l'esonero. Per fortuna sua c'è un percorso molto diverso dietro, fatto di una Roma incredibilmente europea, che andava a sfidare gli avversari nella propria metàcampo, attaccando altissima col pressing e giocandosela sempre, senza tatticismi esasperati. Questo stasera non si è visto. Vedremo se Di Francesco saprà spiegare il perché.