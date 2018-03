Di Francesco sr: "Famiglia per Federico, ma non è in buon momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Famiglia Di Francesco divisa in occasione di Bologna-Roma? Non secondo mister Eusebio, che parla così in conferenza stampa della sfida al figlio Federico: "Purtroppo no, è tutta per mio figlio (ride, ndr). Forse il più piccolo tiferà per me, perché abita qui. Lui è cresciuto tanto e non è in periodo in cui non sta facendo benissimo, deve ancora migliorare e crescere per fare quello che ha fatto il papà, ma mi auguro possa fare molto di più".