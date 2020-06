Di Francesco: "Sta iniziando un altro campionato. 5 cambi da mantenere in futuro"

Nella mente di Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria, c’è grande curiosità. La ripresa del campionato si avvicina a grandi passi e l’allenatore, tramite la Gazzetta dello Sport, racconta le sue idee: “Secondo me questa novità dei 5 cambi andrebbe riproposta pure in futuro, è una buona soluzione anche perché consente di tenere tutti i giocatori partecipi e concentrati. Non mi piace che venga introdotta a due terzi della stagione, ma ovviamente ne comprendo le motivazioni. Magari la gestione nelle piccole squadre sarà più complicata perché non c’è l’abitudine al turnover. Ma in generale credo che vedremo più rotazioni rispetto alla parte precedente del campionato”.

Il ragionamento quindi si sposta su chi sarà avvantaggiato da questa situazione e su che tipo di calcio si aspetta: “Mi aspetto parecchio equilibrio e anche risultati sorprendenti soprattutto nelle prime partite. Nei prossimi due mesi l’allenatore farà un lavoro molto più stressante, siamo tutti all’oscuro di quanto può accadere. Sarà un altro campionato e l’intuizione dell’allenatore potrà davvero fare la differenza”.