© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'inchiesta di Repubblica della giornata di ieri è stato tirato in ballo, oltre a Totti, anche l'ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco. Che tramite il Corriere dello Sport ha voluto dire la sua su alcuni passaggi della vicenda: "I miei metodi di lavoro sono gli stessi che l'anno scorso ci hanno portato in semifinale di Champions", si legge prima della chiosa su De Rossi, che per il tecnico "ha sempre dato la disponibilità a giocare anche con una gamba sola".