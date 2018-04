Di Francesco su Nainggolan: "E' da squadra top ma deve dimostrarlo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa di Radja Nainggolan e delle sue qualità: "Domani deve dimostrarci che può giocare nei migliori club del mondo, ha qualità impressionanti. Magari non è riuscito a mostrarle con continuità ma queste sono occasioni in cui deve trascinare i compagni. Potrebbe giocare in tutti i top club in Europa".