Di Francesco su Totti: "Gli consiglio di leggere per capire cosa fare da grande"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è intervenuto alla serata di presentazione dell'autobiografia di Francesco Totti. Ecco le sue parole, riportate da laroma24: "Devo fare i complimenti a Francesco perchè ho notato, da quando ero un suo compagno di squadra e un fratello maggiore fino ad ora che sono allenatore, che la sua forza è sempre stata la famiglia e sono convinto che lo sia tuttora. Quando vedo Cristian a Trigoria, quando lo vedo agli allenamenti, mi fa sorridere: rivedo Francesco, timido, introverso ma con il sorriso. Ho detto subito alla dirigenza di fargli subito il contratto. È bello vedere la famiglia attorno a lui. Come è cresciuto Francesco in questi anni? Secondo me ancora non è cresciuto. Deve ancora capire bene cosa fare da grande. Prima ha detto che non ha mai letto un libro, io gli consiglio di aprirne qualcuno, per capire cosa vuole fare. Deve avere maggiori conoscenze per fare il passo successivo. Ha tante conoscenze di vita e di campo, per poter diventare quello che vuole essere realmente deve fare qualcosa in più. Pian piano ci arriverà, lui sa riconoscere ed ascolta chi gli vuole bene".