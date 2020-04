Di Francesco su Zaniolo: "Nessun problema con lui, ha grandi mezzi. Un gioiello del calcio"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex ,tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: "Tutti mi dicevano che era un ragazzo complicato, io non ho avuto nessun problema con lui, all’inizio alcune volte l’ho ripreso davanti alla squadra ed è diventato il gioiello del calcio italiano. Con lui ho dovuto chiarire due o tre cose inizialmente poi non sono dovuto tornarci più. A parte un ritardo in una riunione, per il quale è stato punito, con me si è sempre comportato bene. Sono stati tra i primi a metterlo esterno, lui è un centrocampista con caratteristiche adatte a giocare sulla fascia. Dove lo mettevo rendeva, è trascinante con la sua fisicità, la capacità di aggredire, le qualità tecniche. È un giocatore di grandi mezzi".