Di Francesco sul caso Kolarov: "Siamo tutti uomini, anche sbagliando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Riguardo quello che è successo tra Kolarov e un tifoso prima della sfida di Firenze. C'è stato modo di parlare con lui dell'episodio?". Questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Eusebio Di Francesco. L'allenatore della Roma ha risposto così: "Può accadere, siamo tutti quanti uomini, anche sbagliando. In questo momento e in questo posto si enfatizzano, non so neanche bene cos'è accaduto perché non ero presente. Kolarov ha sempre mostrato grande attaccamento a questa maglia, giocando un mese e mezzo con un piede fratturato, giocando con le infiltrazioni per essere sempre a disposizione del mister, dei compagni e della Roma. Ci sono cose su cui è possibile mettere una pietra roba, serve anche mettersi nei panni delle persone. Credo che lui sia molto importante per la Roma, spero che tutti tornino a sostenerlo".