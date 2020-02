Di Francesco tra i pochi a provarci, difesa horror: i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lazio-SPAL 5-1 (3’ e 29’ Immobile, 16’ e 38’ Caicedo, 58’ Adekanye, 65’ Missiroli)

Berisha 5 - Pressoché incolpevole su quattro delle cinque reti laziali, ma sul 3-0 ci mette davvero tanto del suo. Qualcuno forse doveva avvisarlo prima che non è un difensore e che puntare Immobile fuori area in uno contro uno può diventare molto, molto pericoloso…

Tomovic 4,5 - In completa balìa dell’attacco, a dir poco devastante, della Lazio. Domenica horror.

Felipe 4,5 - Ubriacato da Immobile e Caicedo, non la vede mai. O meglio, non li vede mai (Dal 67’ Zukanovic 6 - All’esordio con la SPAL, porta un po’ più di solidità quando la Lazio ha però già messo in ghiaccio il risultato).

Bonifazi 4 - Immobile lo anticipa nettamente in scivolata in occasione dell’1-0, prima di saltarlo di netto nel 3-0. Da rivedere anche sul 4-0 di Caicedo... Pessimo debutto da titolare dopo l'insufficienza a gara in corso col Bologna.

Strefezza 5 - Si lancia in qualche assolo solitario, soprattutto nel primo tempo, ma Lulic e Jony lo controllano bene.

Castro 5,5 - Subito in campo dal 1’, non era certo questa la partita giusta per aspettarsi un cambio di passo grazie al centrocampista appena arrivato dal Cagliari. Almeno lui, però, tenta di calciare in porta (Dal 76’ Valdifiori 6 - Il suo ingresso in campo consente alla SPAL di orchestrare un minimo di gioco dopo più di un’ora di niente o quasi).

Missiroli 6 - L’ultimo a mollare della SPAL. Non a caso, è proprio l’ex Sassuolo a segnare il gol della bandiera in uno stadio che sembra portargli fortuna. Il suo ultimo centro in A era arrivato infatti all’Olimpico, ma contro la Roma.

Dabo 5 - Prova ad arginare col fisico il centrocampo della Lazio, ma contro Milinkovic e colleghi l'ex Fiorentina può fare ben poco (Dal 70’ Murgia 6 - Stesso discorso fatto per Valdifiori, ma ormai la Lazio ha rallentato. Da segnalare la bella accoglienza che gli riserva il suo ex pubblico).

Reca 5 - Asfaltato per 90 minuti da Lazzari, che su quella fascia fa ciò che vuole dall’inizio alla fine.

Floccari 5 - Poco cercato e anche per questo mai pericoloso. Là davanti l’assenza del dinamismo di Petagna, squalificato, si sente eccome.

Di Francesco 6 - Il più propositivo della SPAL nel primo tempo, con un palo che avrebbe potuto rendere un po’ più lieve questa sconfitta. Si spegne progressivamente nella ripresa.