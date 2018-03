Di Gennaro: "Con il Benevento concentrati come se fosse la Juve"

Fonte: sslazio.it

© foto di Federico Gaetano

Davide Di Gennaro, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale biancoceleste a margine dell'evento La Lazio nelle scuole: "Il segreto del successo di questa annata importante finora e della scorsa stagione è il gruppo. Inzaghi è un allenatore che sa parlare al gruppo, fa sentire tutti partecipi. Abbiamo un ottimo rapporto: quest’anno abbiamo giocato tutti. Lui per noi è come un compagno di squadra. Ora ci attendono nove finali, in campionato siamo in corsa per un posto tra le prime quattro ma anche in Europa League il nostro cammino è ancora vivo. Il Benevento è un avversario insidioso nonostante la classifica possa dire il contrario: i sanniti non hanno nulla da perdere, De Zerbi ha dato un'identità ai suoi. Servirà la stessa concentrazione come contro la prima della classe".