Di Gennaro: "Italia, grande lavoro di Mancini. Centrocampo azzurro di livello"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a MC Sport Live Show ha parlato della Nazionale azzurra: "L'Italia ha un materiale importante, Mancini sta facendo un ottimo lavoro. Ha dato un gioco ai ragazzi che piace, i giocatori si divertono in campo e si allenano bene. La Nazionale ha espresso un gioco importante anche nelle scorse gare di Nations League. Adesso gli azzurri non devono sentirsi forti, devono restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Il centrocampo dell'Italia mi piace tantissimo, ci sono giocatori di tecnica e sostanza, un reparto che fa ben sperare sotto ogni punto di vista. È cambiato anche Mancini: è riflessivo, attento e molto più sereno. Si può accostare alla Nazionale di Prandelli che è arrivata in fondo all'Europeo. La Francia al momento è la squadra più forte, noi ci stiamo avvicinando. Sono sicuro che arriveremo all'Europeo in grande spolvero.

L'infortunio di Cristiano Ronaldo? Sui problemi muscolari dobbiamo andarci molto cauti. Io non lo rischierei nella partita d'andata con l'Ajax perché sui problemi muscolari bisogna stare attenti.

La sfida fra Roma e Napoli? Ranieri ha provato a portare equilibrio ma non è facile. Il Napoli è una squadra forte che non lascia niente al caso, a Roma il problema è ritrovare un certo spirito. Sarà davvero un bivio per i giallorossi.

Il Napoli contro l'Arsenal? Gli azzurri hanno vinto in campi importanti in Europa. In campionato ha trovato una Juventus ancora più forte. In Europa League il Napoli è fra le squadre favorite alla vittoria finale, anche se il doppio incontro