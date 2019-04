Di Gennaro: "L'Ajax ha dominato col Real, ma la Juventus è favorita"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista di MC Sport Antonio Di Gennaro, intervenuto durante il 'Live Show', ha parlato così in vista di Ajax-Juventus: "La Juve è la Juve, ma contro l'Ajax servirà grande rispetto. Gli olandesi non hanno niente da perdere e hanno anche tanta qualità, giocano a ritmi forsennati e davanti non danno punti di riferimento. L'Ajax è la vera sorpresa di Champions, non solo per il ritorno, ma anche per l'andata col Real Madrid. Ad Amsterdam ci furono 70 minuti di dominio biancorosso".

Ancora sull'Ajax: "È una squadra con grande mentalità e talento. Parlo di Tadic, Neres, De Jong, De Ligt. Questa squadra ricorda il grande Ajax, gioca con tanta pressione e anche tanta tecnica. C'è il mix giusto. La Juve però, avendo battuto l'Atletico Madrid, resta per me la favorita".

Su Cristiano Ronaldo: "È uno che si cura alla perfezione, ma resta ancora qualche dubbio sul suo utilizzo, è passato poco tempo dal suo infortunio. C'è anche un ritorno da giocare e servirà attenzione. Se CR7 però sta bene, non vedo perché non debba giocare".

Sui rischi: "Il rischio è quello di sottovalutare l'avversario, ma la Juve conosce ormai alla perfezione l'Ajax. I bianconeri dovranno gestire bene le due partite, sarà fondamentale il lavoro della difesa e del centrocampo della Juventus".

