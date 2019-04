Di Gennaro: "Milan, rigore netto. Totti? Serve alla Roma"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex giocatore, a MC Sport 'Live Show':

Sull'esonero di Di Francesco e l'avvento di Ranieri sulla panchina della Roma:

"Gli episodi a volte cambiano le stagioni. Di Francesco è stato esonerato dopo la gara contro il Porto e tutti ricordiamo l'episodio del rigore. Avrebbero potuto aspettare ma ormai Ranieri era in pre allarme già dopo il derby contro la Lazio. La Roma si sta ricostruendo, penso anche alla situazione di Totti: si stanno valutando tante cose. Ranieri ha un compito difficile, dovrà fare un finale di stagione importante".

Sulla decisione di Monchi di rescindere e tornare subito a Siviglia:

"Il mercato l'ha fatto lui. Il primo acquisto è stato Pastore, giocatore che non voleva Di Francesco. In più è stato pagato tanto, non è arrivato a parametro zero. Mettiamoci anche i vari Nzonzi, 29 milioni, e poi Schick costato circa 40 milioni: sono tutti giocatori che hanno dato poco e niente per ora. Va bene il discorso delle plus valenze, ma l'anno scorso la Roma è arrivata in semifinale di Champions e avrà guadagnato un bel tesoretto. Non mi spiego le cessioni di Alisson, uno dei migliori portieri al mondo, e Nainggolan. La squadra non è stata rinforzata".

In tutto ciò Pallotta non è quasi mai in città...

"Bisogna stare sul pezzo e capire se tra i dirigenti c'è unità totale. Totti? Da anni dico che i grandi campioni devono diventare dei punti di riferimento. Lo stesso discorso vale per Maldini, Nedved e Antognoni. Hanno vissuto il campo e soprattutto lo spogliatoio".

In casa Milan ci sono tante polemiche dopo l'arbitraggio del match contro la Juve:

"Leonardo ha parlato in maniera pacata. Il rigore è clamoroso, se tu lo vai a rivedere non puoi sbagliare. È un errore grave. Bisogna mettere una squadra VAR. Il Milan ha perso ma oggi si è ritrovato".

Kean ancora in gol...

"Non ci sono dubbi che sia un predestinato. Ecco perché la Juventus ha deciso di tenerlo a gennaio. Quando ti alleni e giochi con i campioni, se hai la testa migliori. Se fosse andato via, magari si sarebbe perso in un'altra società".