Di Livio: "Chiesa simulatore? Il calcio è dei furbi. Lui il più forte italiano"

© foto di Federico De Luca

L'ex capitano della Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, partendo dalle accuse rivolte a Chiesa di essere un simulatore: "Il calcio è anche dei furbi: 'simula', accentua, come hanno fatto tutti i giocatori più forti. A me non sembra che sia un tuffatore: a volte, è chiaro, lo fa come lo fanno tutti. E' la verità, quel che ha detto Vialli -spiega Di Livio in difesa del talento viola-: ai nostri tempi, per chiunque, sarebbe stato un problema (sorride, ndr)".

E' lui il miglior talento del calcio italiano?

"E' il più forte, per distacco: la sua crescita mi ha meravigliato, ma senza dubbio alcuno è il più forte del nostro movimento".

Ha giocato col padre. Glielo ricorda? A suo avviso può pure superarlo?

"Me lo ricorda: come corre, come calcia. Chi è più forte? Io ho giocato col papà che era davvero bravo. Lui potenzialmente può anche superarlo ma piedi per terra e deve ancora fare la sua strada, il suo percorso".