Di Lorenzo: "Finale di Coppa Italia il primo obiettivo. La Nazionale? Prima il Napoli"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Torino 2-1 è intervenuto il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo: “Stiamo continuando a crescere, dobbiamo farlo ancora di di più perché abbiamo tante partite davanti. Con il lavoro possiamo ancora crescere. Abbiamo fatto un grande lavoro contro una squadra tosta, andiamo avanti così”.

La semifinale di ritorno contro l’Inter?

“La finale di Coppa è il primo obiettivo. Sappiamo che in campionato non abbiamo fatto benissimo, quindi al campionato ci teniamo e vogliamo arrivare in finale”.

La Nazionale?

“Prima devo pensare a fare bene con il Napoli. Chiaramente spero di far parte della spedizione e dei 23, ma prima devo fare bene con il Napoli”.

Deve essere più attento in difesa?

“Sicuramente sì, devo migliorare in fase difensiva, ci stiamo lavorando tanto con il tecnico, facciamo tanto lavoro sulla linea. È un aspetto in cui devo migliorare e spero di fare un passettino avanti anche sotto questo aspetto. Il terzino è il mio ruolo naturale, poi in caso di emergenza si fa anche il centrale, ma se posso scegliere preferisco fare il terzino”.