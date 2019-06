Di Lorenzo saluta l'Empoli: "Non è un addio, solo un arrivederci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell’Empoli che a breve si accaserà al Napoli, ha salutato il club toscano attraverso un lungo e toccante post affidato al proprio profilo Instagram:

“Quando mi hai accolto, fine agosto del 2017, ero reduce da 3 campionati di C e ancor prima da un campionato di B finito con una retrocessione. Eppure hai creduto in me. Con te sono cresciuto come giocatore e come uomo. Mi hai fatto conoscere il sacrifico del lavoro e la gioia della vittoria con quella promozione che non dimenticherò mai. Il sogno di giocare in serie A l’ho realizzato grazie a te. Avrei voluto che questa stagione finisse in un altro modo, ma abbiamo lottato con onore e orgoglio fino alla fine e sono sicuro che presto tornerai dove meriti di stare. GRAZIE Empoli , grazie alla tua gente e a chi lavora per te. È anche grazie a voi se ho avuto la possibilità di fare un passo avanti nella mia carriera. Se sportivamente questo è un addio sappi che umanamente è solo un arrivederci”, ha concluso.