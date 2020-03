Di Lorenzo, stakanovista del Napoli. Al top per presenze e rendimento. Solo 3 meglio in A

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino, analizzando il rendimento del Napoli di Gattuso, si sofferma in particolare sulla figura di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore viene infatti definito lo stakanovista azzurro ed ha pochissimi rivali: 3150 minuti già nelle gambe, 2250 in campionato, 630 in Champions League e 270 in coppa Italia. Sempre presente, sempre in campo dal primo minuto, mai sostituito: soltanto una volta non è stato impiegato, a Lecce, quando rimase in panchina tutta la partita.

Tra i top di A - Subito decisivo, subito protagonista e una continuità di rendimento impressionante: in serie A solo in tre hanno giocato più di lui, gli unici che hanno messo insieme tutte le presenze (26 su 26) in campionato e cioè il portiere della Lazio Strakosha (2340 minuti) e due difensori del Lecce, Rossettini (2307) e Lucioni (2292). In pochi, quindi, sono riusciti a reggere il suo passo e tenendo presente anche gli impegni europei il terzino del Napoli è quello che ha giocato più di tutti.