Di Maria e Simeone: il Papu Gomez ha due sponsor in casa PSG e Atletico Madrid

Parigi chiama Gomez. Anzi: Angel Di Maria, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, starebbe pressando su Leonardo e sul Paris Saint-Germain e arrivare ad Alejandro Gomez. Il Papu è in rottura netta con Gian Piero Gasperini e l'addio è cosa certa. Non sarebbe quella parigina l'unica big sulle tracce del giocatore: Il Giornale oggi in edicola spiega che anche Diego Pablo Simeone, che lo ha lanciato a Catania, spingerebbe per portarlo all'Atletico Madrid.