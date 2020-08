Di Maria man of the match di Lipsia-PSG: "Scritta la storia del club: possiamo vincere ora"

Man of the match della partita contro il Lipsia, Angel Di Maria ha parlato a RMC Sport. "Siamo felici, abbiamo fatto una grande partita e siamo riusciti a scrivere la storia del club. Siamo in finale ed è importante, se giochiamo così possiamo vincere. Era una gara 50-50 ma abbiamo avuto forza e carica per vincere. Sono contento per questo traguardo".