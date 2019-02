Di Marzio: "Conte sotto la sede dell'Inter? Stava comprando un divano"

© foto di Federico De Luca

In merito all'avvistamento di Antonio Conte sotto la sede dell'Inter nel pomeriggio dello scorso giovedì, negli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio - esperto di calciomercato - svela un retroscena sulla 'passeggiata' compiuta dall'ex c.t. della Nazionale italiana in Corso Vittorio Emanuele: "Che io sappia, Conte era lì perché stava prendendo un divano per la moglie. In sede, tra l'altro, ci si va per le firme: non per intavolare una trattativa. Magari se vuoi parlare con lui vai a Londra, non lo chiami in sede mentre hai un altro allenatore tesserato".